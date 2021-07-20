Правоохранители сообщили о подозрении украинцу по факту захвата им судна в Индийском океане. Это первый случай за всю историю Украины, когда лицо привлекается к ответственности за пиратство.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

По данным следствия, украинец, будучи работником иностранной охранной компании, оказывал услуги по охране в районах судоходства, где орудуют пираты. В июле 2020 года он прибыл с оружием на одно из судов под флагом Маршалловых островов в западной части Индийского океана. После этого он сообщил капитану, что захватывает судно и требует изменить его курс в порт Фуджейра, а также выплаты "выкупа".

"Для подтверждения реальности своих намерений, создания психологического давления на капитана и членов экипажа гражданин Украины продемонстрировал оснащенный патронами магазин к винтовке и выстрелил в потолок капитанского мостика, что привело к повреждению элементов освещения, после чего уже под угрозой применения огнестрельного оружия повторил свои требования", - сообщили в Офисе генпрокурора.

После выстрела капитан корабля приказал старшему механику перевести машину в режим маневрирования, а требования захватчика передал менеджерам компании-судовладельца. Спустя четыре дня представители компании выплатили украинцу 6 тысяч долларов в обмен на сдачу им оружия и разблокирование работы судна.

Украинские правоохранители сообщили мужчине о подозрении по ст. 446 (пиратство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.

Правоохранители уже провели обыск по месту жительства задержанного. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Напомним, в марте этого года пираты напали на танкер "Davide B", который плыл у берегов Бенина в Гвинейском заливе. В результате были захвачены в плен пятнадцать членов экипажа, среди которых есть украинцы.

Также мы писали о том, как е в июле 2020 года у берегов Нигерии пираты похитили украинских моряков.