По случаю годовщины убийства в Киеве журналиста Павла Шеремета новый министр внутренних дел Денис Монастырский сделал первое заявление в этой должности. Он призвал общественность и всех причастных к расследованию дела дождаться решения суда.

Заявление опубликовала в Фейсбуке пресс-служба МВД.

Монастырский напомнил, что в этом году исполнилось пять лет со дня террористического акта, в котором погиб Шеремет.

"Моя позиция по расследованию дела Павла Шеремета искренняя и открытая. Я уже озвучивал ее с высокой трибуны украинского парламента. Сейчас дело по обвинению трех подозреваемых находится на рассмотрении в суде. Поэтому родные, близкие, украинское общество - все мы должны дождаться решения суда, который установит истину в этом деле. Именно от двух судей и трех присяжных, отобранных стороной обвинения и стороной защиты, зависит судьба трех подозреваемых в гибели Павла Шеремета", - заявил чиновник.

Он добавил, что только после объявления приговора суда можно будет делать выводы о качестве и профессионализме следствия.

Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве утром 20 июля почтили память убитого Шеремета.

Также мы подробно рассказывали, как правоохранители годами расследовали и разваливали дело журналиста.