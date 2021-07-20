В среду, 21 июля, Украина станет одной из самых дождливых стран континента, сильные осадки ожидаются на значительной территории государства. При этом в восточных областях все еще будет сохраняться жаркая погода.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Грозовые дожди, временами сильные ливни, град и шквалы охватят значительную часть нашей территории. Лишь крайний юг и Волынь уклонятся от серьезной непогоды", - написала эксперт.

По словам Диденко, завтра местами может "вальнуть несмешной ливень, который затопит серьезно". Однако точной информации на этот счет на данный момент нет.

Температура воздуха на Западе, Севере, в большинстве центральных областей Украины составит +22...+27 градусов. В Одесской и Николаевской также температура воздуха начнет снижаться.

Однако жара еще задержится завтра на Востоке, в Днепропетровской, Херсонской областях, в Крыму и на юго-востоке - там ожидается +30...+34 градуса. Жара в этих регионах спадет уже 22 июля.

Что касается Киева, то там завтра прогнозируются дожди, грозы, шквалы ветра и град. Температура воздуха днем составит 20 градусов.

"Сильные ливни и шквалы, вероятно, могут спровоцировать опасные последствия, подумайте, как и на чем лучше ехать по делам. Уже сегодня позаботьтесь о безопасной парковке для вашего автомобиля, если уйдете утром из дома, закройте окна, чтобы не было сквозняков. Не знаю, сделает ли "погоду" зонт при сильном ливне, который ожидается, однако - возьмите", - посоветовала Диденко.

Напомним, во вторник, 20 июля, во многих регионах Украины уже спала аномальная жара. При этом в большинстве областей уже идут дожди. В западных, северных, центральных и южных регионах ожидаются грозы.

Также мы писали о том, что в понедельник, 19 июля, в Киеве за полчаса мощных ливней и урагана выпала недельная норма осадков. Подтопило улицы, затопило некоторые станции метро.