Правительство Беларуси на ввело запрет на вывоз некоторых товаров из республики, в том числе гречки и пшеничной муки. Ограничение ввели на три месяца.

Об этом сообщает Национальный правовой интернет-портал во вторник, 20 июля.

"Согласно документу установлен временный запрет на вывоз: за пределы Республики Беларусь в государства - члены ЕАЭС муки из пшеницы и спельты, крупы грубого помола из гречихи, гречневого зерна обсушенного, готовых пищевых продуктов из гречихи (далее - товары) независимо от страны происхождения указанных товаров; за пределы таможенной территории ЕАЭС в Республике Беларусь в государства, не являющиеся государствами - членами ЕАЭС, товаров, помещенных под таможенные процедуры экспорта, временного вывоза, переработки вне таможенной территории и реэкспорта (таможенные процедуры)", - говорится в сообщении.

Запрет на вывоз введен на три месяца и также распространяется на товары, которые помещены под таможенные процедуры в Беларуси до вступления в силу настоящего постановления, но фактический вывоз которых за пределы республики осуществляется после вступления в силу настоящего постановления.

Запрет не распространяется на товары, вывозимые для оказания международной гуманитарной помощи и в качестве припасов, перемещаемые транзитом.

Напомним, в прошлом году в апреле в Беларуси на три месяца запретили вывозить из республики гречку, лук и чеснок.

Также сообщалось, что в Украине запретили вывозить донорскую кровь без разрешения Кабмина.