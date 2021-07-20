На заводе "Ровноазот", который расположен в селе Караевичи (15 км от Ровно) и считается лидером по производству минеральных удобрений на Западной Украине, произошел взрыв.

Об этом сообщают в группе tipove_rivne в Инстаграм.

Группа опубликовала видео с места происшествия, на котором видно облако ядовито-оранжевого цвета.

"Облако бурого дыма катится в сторону города. Пока неизвестно происхождение и влияние на окружающую среду и человека вещества, но лучше позаботьтесь об индивидуальной защите", - говорится в записи.

В тоже время на предприятии говорят, что авария уже полностью ликвидирована и загрязнение воздуха в пределах нормы.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Типове Рівне (@tipove_rivne)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Типове Рівне (@tipove_rivne)

По предварительной информации, взрыв произошел на агрегате производства азотной кислоты. В воздух над предприятием поднялась туча дыма.

Председатель Ровенской облгосадминистрации Виталий Коваль на своей странице в Фейсбуке подтвердил информацию о взрыве.

"На ЗАО "Ровноазот" произошла аварийная остановка агрегата цеха азотной кислоты. Пострадавших нет. Ситуация локализована силами работников предприятия. Оценкой угроз занимается экологическая инспекция", - написал Коваль.

Некоторое время спустя после распространения информации об инциденте в пресс-службе "Ровноазот" заявили, что на предприятии произошла разгерметизация трубопровода в цехе производства азотной кислоты. В результате произошел разовый выброс нитрозных газов в незначительном количестве на территории завода.

"Последствия чрезвычайной ситуации полностью ликвидированы собственными силами. Жертв и пострадавших нет", – заверили в пресс-службе.

По данным "Ровноазота", сейчас показатели качества воздуха находятся в пределах допустимых норм, угрозы окружающей среде и населению нет.

"Предприятие работает в штатном режиме. Чрезвычайная ситуация не повлияла на работу производственных цехов предприятия и дальнейшие отгрузки продукции согласно заключенным контрактам", – рассказали в пресс-службе.

Около 18:45 пост о взрыве появился в Фейсбуке МВД.

"Сегодня, 20 июля, в ГСЧС Украины поступила информация, что в Ровно на территории завода ОАО "Ровноазот" произошла разгерметизация емкости с азотной кислотой (аварийная остановка агрегата в цехе азотной кислоты). В 17:26 утечка азотной кислоты прекращена. Жертв и пострадавших нет. От ГСЧС привлекались 12 человек и 3 единицы техники", - гласит запись.

В июне "Страна" сообщала, что в Иллинойсе эвакуировали жителей города, в котором загорелся химический завод.

Мы также рассказывали, что в начале июля на химическом заводе в Чехии взорвались пары гексана.