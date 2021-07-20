Президент Соединенных Штатов Джо Байден поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам, начало празднования которого пришлось на 19 июля.

Соответствующий пост он опубликовал в своем Facebook во вторник, 20 июля.

"Мы с (моей супругой) Джилл сердечно поздравляем всех, кто празднует Курбан-байрам. Традиции праздника Курбан-байрам и ритуалы хаджа напоминают о важности поддержки для тех, кому не повезло, и об общих корнях авраамических религий мира. Безопасного и прекрасного отдыха", - написал американский президент.

Напомним, Курбан-Байрам или Ид аль-адха (араб. عيد الأضحى‎, ‘Īd ’al-’Aḍḥā - праздник жертвоприношения) это исламский праздник окончания хаджа, отмечаемый через 70 дней после праздника Ураза-Байрам, в 10-й день месяца Зуль-хиджа в память жертвоприношения Ибрахима, считающегося у мусульман пророком. Точная дата празднования по Григорианскому календарю может разниться в разных странах.

Ранее "Страна" рассказывала историю и традиции праздника Курбан-Байрам, что можно и чего нельзя делать в этот день.

Также мы сообщали, что сегодня с этим праздником мусульман поздравил президент Украины Владимир Зеленский.