В Украине и имеющиеся оперативные эпидемические данные позволяют утверждать о завершении фазы спада заболеваемости коронавирусом. В Национальной академии наук заявили об угрозе "взрывных темпов" роста новых случаев.

Об этом свидетельствует обзор текущей эпидемической ситуации НАН.

"На данный момент заболеваемость уже растет в терминах недельного сравнения, несмотря на все еще низкий ее уровень, и существует угроза возникновения взрывных темпов такого роста - подобно тому, как это наблюдалось в некоторых странах мира с распространением в них штамма "Дельта", - сказано в обзоре.

Беспокойство ученных вызывает то, что в течение последней недели выросли сразу три ключевых эпидемические показателя, что отражает эпидемическую ситуацию быстрее всего:

количество положительных ПЦР-тестов,

количество новых госпитализаций,

количество новых зарегистрированных случаев болезни.

"При этом число положительных ПЦР-тестов - вероятно, самый оперативный из них - за неделю выросло сразу на 16,6%, тогда как количество госпитализаций и новых случаев болезни также выросли, но не так сильно - на 4,9% и 7,3% соответственно", - рассказали в НАН.

При этом, хотя взрывного роста на данный момент нет ни водном регионе Украины, ученые отметили, что темпы недельного роста увеличивались в последние дни, поэтому вероятность ускорения роста достаточно высока.

"К росту также перешла доля положительных результатов тестирования. В среднем за последние 7 дней она составила 2,44% против достигнутого 9 дней назад минимального значения в 2,08%, и такое значение является наибольшим с 2 июля 2021", - добавили в НАН.

Напомним, Радуцкий предсказал ухудшение ситуации с коронавирусом в Украине на фоне распространения "Дельты" в Европе.

Между тем, Минздрав объявил о старте пятого этапа вакцинации от коронавируса.