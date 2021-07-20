Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей снова заявил, что республику пытаются превратить во "вторую Украину", добавив, что "это будет еще более горячая точка на карте".

Слова белорусского чиновника во вторник, 20 июля, приводит агентство БелТА.

"Из нас хотят сотворить вторую Украину. Но это будет еще более горячая точка на карте. И мы, естественно, решительно намерены не допустить этого", - заявил глава МИД Беларуси.

Он также обвинил страны Запада в безответственном поведении.

"Безответственность и полная непредсказуемость со стороны Запада - это сегодня становится абсолютной нормой их поведения. И то, что происходит в отношении Беларуси, выходит за пределы человеческого понимания. Идет игра без правил. И нам в этой ситуации пытаться играть по каким-то правилам тоже очень сложно. Поэтому мы будем вынуждены реагировать адекватно развитию обстановки", - сказал Макей.

Также министр заявил, что принцип разрешения любых споров при помощи дипломатии всегда был основополагающим для республики.

"Не санкционным путем, не, тем более, военным. И мы говорили об этом всегда. И даже в этих условиях, когда против Беларуси фактически развязана торгово-экономическая, политическая война, вплоть до террористических угроз, мы считаем, что есть возможность для диалога", - сказал глава белорусского МИД.

"Мы не собираемся сжигать за собой мосты. Мы всегда говорим нашим партнерам о том, что необходимо остановиться, задуматься, к чему могут привести те или иные действия, и выработать такие шаги, которые позволили бы успокоить ситуацию и не нарушать хрупкую стабильность в регионе", - добавил белорусский министр иностранных дел.

Напомним, Макей ранее утверждал, что если Западу удастся превратить республику во "вторую Украину", то он попытается воспроизвести этот опыт и в России.

Также мы писали, что президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин поручили правительствам своих стран разработать совместный план противодействия западным санкциям.