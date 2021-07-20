Грузия вернулась в "красную зону" по темпам распространения коронавируса на 100 тысяч человек. Медики фиксируют трехкратный рост заражений коронавирусом за сутки в стране. Власти рассматривают возможность ужесточить карантинные ограничения.

Об этом заявили глава Национального центра по контролю заболеваний Грузии Амиран Гамкрелидзе в интервью InterPressNew и премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

"Мы сейчас в "красной зоне". Это одна из основных причин тревоги и следует принять соответствующие меры. На совете обсуждалось введение ряда ужесточений", - сказал Гамкрелидзе.

По словам чиновника, на заседании Координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией при правительстве страны обсуждалась ситуация с распространением коронавируса.

"Все показатели характеризуют эпидемиологическую ситуацию, я имею в виду количество новых случаев на 100 тысяч населения, указывают на ухудшение положения", - добавил он.

В свою очередь премьер Грузии заявил, что страна "не выдержит" нового локдауна.

"Наша страна уже не выдержит закрытия. Люди потеряют работу, возникнет невыносимое положение. К этому добавиться необходимость взять долг, что ляжет грузом на всех граждан", - сказал Гарибашвили на заседании правительства.

Он добавил, что на сегодняшний день в Грузии есть в наличии полтора миллиона доз вакцин, однако процесс иммунизации населения идет медленно.

За прошедшие сутки в Грузии выявлены 2 616 случаев коронавируса. Днем ранее этот показатель составил 852 случая. Также за сутки понедельника скончались 26 человек.

По последним данным, всего в Грузии вакцинированы около 10% населения. Ранее представители Минздрава сообщали, что в Грузии начал распространяться дельта-штамм коронавируса.

Напомним, с 1 июня Грузия открыла сухопутные границы, а с июля сняла все карантинные ограничения.

Ранее мы писали, что из-за дельта-штамма карантинные меры вернули и власти Израиля.