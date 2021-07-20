Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу не явился в Службу Безопасности Украины в Мариуполе для вручения подозрения.

Об этом спикер СБУ Артём Дехтяренко сообщил в комментарии "Стране".

"Это создаёт предпосылки, чтоб рассмотреть в суде без его присутствия ходатайство о задержании подозреваемого с целью избрания меры пресечения. То есть публикация повестки о вызове в СБУ на официальном сайте - процессуальный шаг, необходимый для привлечения подозреваемых к ответственности", — сообщил Дехтяренко.

Также по его словам, в 2014 году СБУ объявила Сергея Шойгу в розыск, но сейчас завершился срок действия предыдущего постановления суда на задержание Шойгу.

"Указанное лицо подозревается в создании не предусмотренных законами Украины военизированных формирований, а также создании террористической организации и содействии ее деятельности (ч. 5 ст. 260, ч. 1 ст. 258-3 УК Украины)", — заявил спикер СБУ.

Напомним, ранее "Страна" писала, что Служба безопасности Украины вызвала главу Минобороны РФ Сергея Шойгу для для вручения письменного подозрения по ч. 3 ст. 27 и ч. 5 ст. 260 Уголовного кодекса Украины. Эти статьи касаются создания "непредвиденных законом военизированных вооруженных формирований, которое привело к гибели людей". Реакцию соцсетей на это можно прочитать здесь.