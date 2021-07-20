Большая часть украинцев (72,5%) не одобряют действия правительства, и больше половины (58,5%) поддерживает отставку Кабинета министров под руководством премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Об свидетельствуют результаты соцопроса, который провела "Украинская социологическая группа" в период с 11 по 18 июля, пишет "Интерфакс-Украина".

Согласно данным опроса, 72,5% украинцев не одобряют деятельность правительства и только 13,5% оценивают ее позитивно. При этом 58,5% респондентов поддерживают отставку Кабинета министров, 26,1% ее не поддерживает.

В то же время 42,7% опрошенных придерживаются мнения, что правительство практически ничего не делает для решения проблем населения, 36,5% считают, что правительство предпринимает те или иные действия, однако этого недостаточно, 11,7% респондентов уверены, что правительство делает все возможное для населения, а 9,1% затруднились ответить.

Среди самых волнующих проблем, 62,3% опрошенных указали на высокую стоимость продуктов питания и жилищно-коммунальных услуг, 57,4% - на низкий уровень доходов, 41,2% - на войну на Донбассе, 32,9% - на коррупцию в органах государственной власти, 32,1% - на безработицу и невозможность найти хорошо оплачиваемую работу, 28,5% - на недоступность медицинской помощи, 21,8% - на эпидемию коронавируса (респонденты могли указать несколько вариантов ответов).

В ходе опроса социологи опросили 1224 респондентов старше 18 лет, который проживают по всей территории Украины кроме временно неподконтрольных территорий Донбасса и аннексированного Крыма. Метод опроса – индивидуальное интервью "face-to-face" по месту проживания респондентов (на дому). Статистическая погрешность не превышает 3%.

Напомним, почти 60% украинцев считают, что при президентстве Зеленского упал уровень жизни.

Также "Страна" писала о том, хотят ли киевляне видеть Украину в НАТО.