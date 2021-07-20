Народная депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук еще раз подтвердила, что согласилась бы возглавить Министерство обороны.

Об этом нардеп заявила журналистам возле Верховной Рады, сообщает "24 канал".

На вопрос о том, чувствует ли Верещук в себе силу возглавить такое министерство, нардеп сначала задала встречный вопрос: "А как вы думаете, я чувствую в себе силу?", после чего загадочно улыбнулась.

Далее уже на прямой вопрос, согласилась бы она возглавить ведомство, нардеп ответила утвердительно: "Да, я бы согласилась".

"Я это говорила уже тысячу раз: я восприму это как приказ, потому что прекрасно понимаю, работая в комитете по безопасности и обороне и внешней разведки, в чем нуждается сегодняшняя армия", - сказала нардеп.

Также, по ее мнению, возглавлять Министерство обороны должен политик, который понимает в менеджменте и может обслуживать войско.

При этом работу нынешнего министра обороны Андрея Тарана Ирина Верещук решила не комментировать, напомнив, что оценку уже дали на заседании профильного комитета.

Напомним, слухи о том, "слуга народа" Ирина Верещук может возглавить Министерство обороны появились еще марте текущего года. Тогда в комментарии "Стране" она заявила, "если будет такое предложение - будем рассматривать".

Между тем, неделю назад в СМИ появилась информация, что в ходе встречи президента Украины Владимира Зеленского с народными депутатами от "Слуги народа" на заседании фракции будет обсуждаться вопрос замены министра обороны Андрея Тарана и министра юстиции Дениса Малюськи. Однако эта информация не подтвердилась.

После этого Ирина Верещук еще раз заявила, что готова рассмотреть предложение стать новым министром обороны Украины. Также сообщалось, что профильный парламентский комитет критически относится к деятельности Минобороны под руководством Андрея Тарана.