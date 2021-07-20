Сегодня, 20 июля, суборбитальная ракета-"прыгун" New Shepard впервые в истории компании Blue Origin вывела на космическую высоту капсулу с людьми. Этот полет установил, как минимум, три мировых рекорда: в космосе побывают самый молодой и самый пожилой астронавт, а также самый богатый – глава компании Джефф Безос.

Об успешной посадке свидетельствуют результаты онлайн-трансляции, которую компания Blue Origin вела в Youtube

Экипаж успешно вернулся с небес на землю. Посадка прошла успешно, весь полет занял 10 минут 20 секунд, капсула поднялась на высоту выше 100 км.

Ранее "Страна" писала, что основатель Amazon Джефф Безос, который 20 июля отправился в космос на корабле New Shepard, решил взять с собой не только 82-летнюю американскую летчицу Уолли Фанк. Выяснилось, что миллиардером также летит 18-летний студент Оливер Дэмен. Таким образом, экипаж корабля включил самого пожилого и самого молодого астронавта в истории.

Напомним, о решении Безоса лететь в космос стало известно 7 июля.

"С пяти лет я мечтал о путешествии в космос. 20 июля я отправлюсь в это путешествие со своим братом. Величайшее приключение с моим лучшим другом", — заявил Безос, объявив о своем решении лететь в космос.