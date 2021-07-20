В Китае представили поезд на магнитной подушке, который может разогнаться до 600 километров за один час. В стране также сообщили, что это первая в мире подобная модель. Во вторник, 20 июля, поезд впервые выехал с производственной линии в городе Циндао на северо-востоке страны.

Об этом сообщило государственное информагентство Xinhua.

По данным China Railway Rolling Stock Corporation, поезд был самостоятельно разработан Китаем, что стало последним достижением страны в области науки и техники в области железнодорожного транспорта. Над проектом начали работать еще в октябре 2016 года. Прототип поезда был изготовлен в Циндао, а испытания начались в Шанхае в июне 2020 года.

Максимальная скорость такого поезда, который не касается рельсов, близка к нижнему порогу средней скорости пассажирского самолета.

В настоящее время поезд является самым быстрым наземным транспортным средством в мире, добавили в агентстве.

Ранее мы рассказывали, что в начале года китайский автопроизводитель Nio представил новый электрический автомобиль 2022 Nio ET7.

Между тем, в январе 2021 года сообщалось, что корпорация "Московский институт теплотехники" (МИТ) разработала поезд на магнитной подушке. Транспорт будет способен работать в беспилотном режиме.