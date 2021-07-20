Заместитель главы администрации президента России и главный переговорщик Кремля по Донбассу в нормандском формате Дмитрий Козак заявил, что с 2016 по 2020 год гражданами РФ стали почти миллион украинцев.

Об этом он сказал в интервью Politique Internationale, текст которого опубликован на сайте посольства РФ во Франции.

"За нашим гражданством обращаются не только жители Донбасса, но и жители остальной Украины. В период с 2016 по 2020 год гражданство Российской Федерации приняли без малого 978 тыс. граждан Украины", - сказал Козак

По его словам, "общая численность граждан Украины, находящихся в России и поставленных на миграционный учет в период 2019-2020 годов, составила около 2,5 миллионов человек".

"Данными отдельно по Донбассу мы не располагаем", - добавил замглавы администрации президента РФ.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал паспортизацию на неподконтрольном Киеву Донбассе первым шагом к аннексии региона Россией. Глава государства заявил, что также было и в Крыму - крымчанам раздавали российские паспорта.

Тем временем в Госдуме РФ сообщили, что уже 611 тысяч жителей "ЛДНР" получили российское гражданство по упрощенной схеме и смогут участвовать в голосовании на выборах в Госдуму РФ, которые пройдут в сентябре.