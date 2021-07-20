Заместитель главы администрации президента России и переговорщик от Кремля по Донбассу Дмитрий Козак считает трагедией, если на Донбассе "будут править бал те, кто устраивает националистические акции в Киеве". Кроме того, он выразил сомнение насчет того, может ли Украина противостоять радикальным группам

Об этом Козак заявил в интервью Politique Internationale, текст которого опубликован на сайте посольства РФ.

Он выразил опасения, что "не исключено, что мы столкнемся с ситуацией, приобретающей признаки геноцида".

В частности, Козак выразил сожаление, что в Украине сохраняются крайне радикальные политические группы, "которые готовы и на такие действия".

"И, как мы наблюдаем в последнее время, действиям этих групп украинское государство сегодня противостоять не может. В случае если в зоне конфликта будут "править бал" те, кто сегодня устраивает откровенно националистические силовые акции на улицах Киева, это станет трагедией. Очевидно, что безучастными к ней не будет не только Россия, но и все мировое сообщество. Именно в этом контексте следует понимать мои апрельские заявления", - сказал он

Козак раскритиковал подходы Зеленского к вопросу Донбасса. В частности, напомнил, что с Зеленским связывали надежды о мире.

"С приходом к власти Зеленского у многих были надежды на скорейшее урегулирование конфликта и наступление прочного мира на Украине. Накануне второго тура выборов и в первые месяцы после вступления в должность мы получали от действующей сегодня команды Зеленского инициативы и предложения об урегулировании конфликта, а также о восстановлении добрососедских отношений с Россией. Мы потратили немало времени и сил для того, чтобы помочь реализовать эти инициативы. К сожалению, к концу 2019 – началу 2020 года эта позиция эволюционировала до прямо противоположной", - сказал он.

Переломным Козак считает 2020-й год, "когда официальный Киев не смог противостоять обструкции радикальных сил относительно достигнутых договоренностей, которые создавали условия для реализации Минских соглашений и итоговых рекомендаций Парижского саммита "нормандского формата" от 9 декабря 2019 года".

"Не могу не отметить, что Германия и Франция тогда оставили Зеленского без какой-либо политической поддержки и отказались участвовать в реализации достигнутых договоренностей", - констатировал Козак.

В целом, оценивая "линию Зеленского", Козак признал, что она не лучше, чем при Порошенко.

"Я не знаком в деталях с линией, которую проводила предыдущая администрация. Но, как отмечают мои коллеги, которые участвовали в переговорном процессе того периода, сегодня позиция Зеленского ничем не отличается от позиции Украины времен Порошенко. По некоторым аспектам "новые" подходы стали даже хуже. Команда Порошенко, во всяком случае, не была столь противоречивой, тогда же как команда Зеленского "стреляет себе в ногу", умудряясь регулярно заявлять и о приверженности Минским соглашениям, и о том, что "Минские соглашения Пявляются удавкой на шее Украины и препятствуют урегулированию конфликта. Более того, украинский президент заявлял, что "соглашения необходимы не для урегулирования конфликта, а только для сохранения санкций против России", - говорит Дмитрий Козак.

Кроме того, в интервью Козак заявил, что решение России выдавать свои паспорта жителям ДНР и ЛНР не может рассматриваться как инструмент или признаки их последующего включения в состав России

Козак также упомянул, что с 2016 по 2020 российское гражданство получили почти 1 млн граждан Украины, сообщил Козак

Ранее "Страна" писала, что разведка обвинила переговорщика Кремля по Донбассу Козака в "уничтожении идентичности" украинцев в ОРДЛО.

Напомним, в июне Дмитрий Козак заявил, что переговоры по Донбассу находятся в тупике из-за того, что ђКиев отказывается от взаимодействия с представителями так называемых "республик".

Также "Страна" сообщала, что по словам Козака, Россия может "встать на защиту жителей Донбасса, если будет вынуждена", а начало боевых действий в регионе будет "началом конца Украины".