Женщина, которая в Киеве 20 июля напала на отделение "Укрсиббанка" с пистолетом и "коктейлем Молотова", рассказала, что живет одна в городе Вышгород (Киевская область) и ответила на вопрос, осознает ли она ответственность за совершенные действия.

Соответствующее видео оказалось в распоряжении "Страны".

Девушка выглядит психически нездоровой, дрожит и плачет. Она сказала, что ее зовут Рак Виктория Викторовна, хотя по документам имя нападавшей - Анастасия Науменко. По словам девушки ей 30 лет.

"Я не хотела, он заставил", - ответила она на вопрос о том, осознает ли она свои действия.

На вопрос кто "он", она сказала, что знает его лично и "он" всегда с ней говорит. Но никто кроме нее, "его" не видит.

Напомним, ранее женщина зашла в отделение банка и бросила подожженную бутылку с жидкостью, а после этого, угрожая работникам пистолетом, потребовала деньги. Сотрудники банка выполнили ее просьбу и вызвали полицию, которая приехала в течение нескольких минут. Правоохранители задержали нападавшую на выходе из отделения. На фотографии изъятого у нападавшей пистолета видно - оружие, вероятно, не настоящее. Теперь ей грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Также сообщалось, что в Польше 17-летняя лицеистка напала с ножом на троих учениц. Двое получили резаные раны спины, одна была ранена в бровь. Нападавшую задержали учителя.