С начала масштабных пожаров в российском Якутске сгорело уже 2,5 миллионов гектаров леса. В настоящее время горит более 1,5 млн гектаров.

Об этом со ссылкой на МЧС России сообщает "Инфо 24".

"В целом за сутки от системы РСЧС были задействованы 2 138 человек и 299 единиц техники, силами которых были ликвидированы 27 природных пожаров на площади свыше 56 тыс. га", - говорится в сообщении.

Всего на территории Якутии наблюдается 205 активных очагов возгорания общей площадью более 2,1 тысяч гектаров.

Между тем, глава Якутии Айсен Николаев объяснил пожары глобальным потеплением.

"Безусловно, здесь причина одна - глобальные изменения климата, они происходят, мы видим, что в Якутии с каждым годом становится жарче. Мы сейчас живем в самое жаркое, самое засушливое лето, которое было в истории метеонаблюдения Якутии с конца XIX века... У нас средняя температура июня - за 20 градусов, тогда как средняя должна быть 15. У нас по городу Якутску зафиксировано, например, максимум июня месяца - под 37 градусов... В июне месяце в центральной Якутии выпало менее 2 миллиметров осадков при норме 37 миллиметров. В мае выпало дождей в два раза меньше, чем должно быть в норме", - цитирует его РИА "Новости".

Напомним, в Якутии и Челябинской области начались лесные пожары в начале июля. В Челябинской области огонь перекинулся на поселок, пятнадцать домов охватило пламенем. Жителей эвакуировали.

Также мы сообщали, что в Якутске из-за пожаров произошло опасное загрязнение воздуха, горожанам рекомендуют не выходить на улицу и плотно закрывать окна и двери. На фоне сообщений о загрязнении очевидцы публикуют видео странных погодных аномалий - небо местами окрасилось в характерный оранжевый цвет.