Президент США Джо Байден встретится с украинским лидером Владимиром Зеленским, вероятнее всего в августе. Никаких препятствий на пути к их встрече нет, вопрос только в наличии свободного времени у Байдена.

Об этом временный поверенный в делах США, заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент сообщил в интервью "Радио Свобода".

"Когда президент Байден и президент Зеленский общались во второй раз, президент Байден предложил, чтобы встреча была в июле или позже летом. То есть встреча будет, чуть позже. Не в июле, а думаю, в августе", - заявил он.

На вопрос о том, стоят ли какие-то препятствия на пути к встрече Зеленского и Байдена он сказал, что на данный момент вопрос только в том, "чтобы найти время в расписании президента Байдена".

Напомним, американский президент Джо Байден пригласил Владимира Зеленского на встречу в Вашингтон во время телефонного разговора, который состоялся между государственными лидерами 7 июня.

Также сообщалось, что пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров сказал, что президенты встретятся в конце июля или начале августа.

Ранее "Страна" писала, что по вопросу "Северного потока-2" в Украину летит близкий к Байдену и Блинкену советник.