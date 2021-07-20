Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что обязательный военный призыв в Украине могут отменить с 2023 года.

Об этом Корниенко сказал в интервью "Украинским новостям".

По словам Корниенко после принятия Радой законопроекта о национальном сопротивлении в целом постепенно начнет воплощаться подписанная Владимиром Зеленским военная стратегия, предусматривающая замену срочного призыва в армию службой в резерве.

"Базовые изменения - это вопрос нескольких лет. Может, в следующем году какие-то вещи мы успеем сделать. До конца каденции должны успеть целом", - сказал Корниенко.

По его словам, отказ от призыва в армию возможен уже через два года.

"Это (отмена призыва - Ред.) возможно уже с 2023 года. Также будет реформа военкомата. Эти все реформы ожидаются, так как они связаны с планом членства в НАТО. Военная реформа будет происходить дальше постоянно", - заявил глава партии "Слуга народа".

Напомним, "Страна" писала о том, почему в украинских военкоматах этой весной резко выросли взятки за уклонение от службы.

Также мы сообщали, что в Киеве весной удалось призвать в армию всего 557 человек.