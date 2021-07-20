Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, почему РФ, которая готовится испытать новую ракету, развивает гиперзвуковое оружие.

Об этом со ссылкой на слова Пескова сообщает "Интерфакс-Украина" во вторник, 20 июля.

"Мы, к сожалению, за последние десятилетия или даже более продолжительный срок сталкивались с поэтапным сломом всей документальной системы стратегической безопасности. Кроме того, сталкивались также с определенными шагами со стороны США и НАТО, которые фактически наносили ущерб существующему паритету. Все это шло на слом существующего паритета. Это требовало принятия мер, которые были способны обезопасить Россию на фоне этих действий и которые гарантированно обеспечивали бы продолжение существующего паритета, что и было сделано", - заявил представитель Кремля.

Напомним, еще в 2019 году Путин сообщил о российском гиперзвуковом оружии, которого нет больше ни у кого.

Также мы рассказывали, что конструктор российской гиперзвуковой ракеты "Авангард" заявил, что ее невозможно засечь вражеской ПРО.

Между тем, в США протестируют гиперзвуковую противоракету. Ее называют "убийцей" "Авангарда".