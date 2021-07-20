Суд обязал "Сумской облавтодор" заплатить 2,8 миллиона гривен компенсации за убытки, причиненные предприятием из-за загрязнения воздуха.

Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

Хозяйственный суд Сумской области по иску Окружной прокуратуры Сум принял решение о взыскании с "Сумского облавтодора" 2,8 млн грн убытков, причиненных государству вследствие нарушения требований природоохранного законодательства.

"Государственной экологической инспекцией в Сумской области установлено, что предприятие осуществляло сверхнормативные выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух без соответствующих разрешений на протяжении более 2 лет. Несмотря на направленные инспекцией претензии, предприятие в добровольном порядке убытки не возместило", - рассказали в прокуратуре.

Напомним, "Страна" писала о том, как "черные лесорубы" незаметно вырубили под Житомиром леса на 6,3 миллиона гривен. По информации Госэкоинспекции, лица, совершившие преступление, должны возместить убытки, причиненные окружающей среде, и понести уголовную ответственность.

Также мы сообщали, что Госэкоинспекция обнаружила незаконную свалку в Тернопольской области при помощи спутника.