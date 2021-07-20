Российский рэпер Баста (Василия Вакуленко) проведёт ещё один концерт в Украине. Он состоится 8 августа в Одессе, в клубе "Ибица".

Анонс концерта размещен на официальной странице клуба в Instagram.

Цена билета варьируется от 1000 до 9000 гривен.

Отметим, анонс появился на странице клуба 17 часов назад (на момент написания заметка), а свободных билетов уже практически нет.

Напомним, в 2017 году Служба безопасности Украины запретила Басте въезд в Украину на три года из-за незаконного посещения аннексированного Крыма. По истечении этого срока, в 2020 году, СБУ исключила исполнителя из списка лиц, представляющих угрозу нацбезопасности, в связи с чем въезд рэперу в Украину стал снова открыт.

В мае этого года Баста приехал в Киев. На визит артиста в украинскую столицу обратил внимание обвиняемый в убийстве радикал Сергей Стерненко. В своих социальных сетях он написал, что рэпер якобы "поддерживает оккупацию Крыма".

Помимо этого радикал пообещал, что за любую информацию о перемещении и нахождении российского исполнителя "неравнодушные граждане" дадут около 1000 долларов.

Несмотря на угрозы со стороны националистов, в Киеве все же состоялся концерт "Басты" 25 и 26 июня.