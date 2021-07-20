В Черновцах мужчина выпил, поругался с сожительницей и выпал из окна 8-го этажа. От смерти его спасла спутниковая антенна соседки с седьмого этажа, на которую он приземлился.

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба МВД Украины.

Инцидент произошел ночью в понедельник, 19 июля. В полицию около 02:00 позвонила женщина. Она сообщила, что на ее антенне на седьмом этаже сидит незнакомец.

На место прибыл экипаж роты ТОР. Правоохраинтели помогли мужчине безопасно перелезть в квартиру. Он рассказал, что выпивал, а потом во время конфликта с сожительницей выпал из окна. К счастью, приземлился на антенну соседки.

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Напомним, "Страна" писала о том, как в Киеве женщина выпрыгнула из окна, но ее спасли патрульные, схватив за ногу в последний момент. В результате прибывшие на место спасатели с помощью лестницы и веревки затянули ее обратно в квартиру.

Также мы сообщали, что в Москве девочка-лунатик выжила после падения во сне с 12 этажа. Инцидент произошел весной. Мать зашла в комнату и, не обнаружив ребенка, посмотрела в окно и увидела ее на земле. Как рассказала девочка, она легла спать, а когда проснулась была уже на улице.