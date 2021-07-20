В Ставропольском крае РФ правоохранители задержали начальника управления ГИБДД в этом регионе и ряд его подчиненных по делу об организации преступной группировки, которая орудовала с 2017 года. Преступники вымогали взятки, за которые главарь банды Алексей Сафонов успели обустроить себе пентхаус с золотым унитазом.

Об этом в своем телеграм-канале сообщил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

"Спецоперация ГУСБ МВД (Главное управление собственной безопасности) и ГУ МВД по СКФО при силовой поддержке Росгвардии: с утра задержана практически вся верхушка УГИБДД Ставропольского края во главе с начальником управления Алексеем Сафоновым - более 35 сотрудников", - написал парламентарий.

По версии следствия, группировка действовала с 2017 года. Только лишь за обеспечение беспрепятственного проезда грузовиков с зерном Сафонов и его подельники получили почти 20 миллионов рублей (более 7 млн гривен). Для этого преступники наладили продажу незаконных "актов пропуска" на перевозку этого товара.

Кроме Алексея Сафонова по уголовному делу о взяточничестве проходят другие сотрудники местного ГИБДД - его заместитель Ткаченко, Аржанухин, Мельчиков, Сотников, Парахин, Горлов.

Также депутат поделился кадрами "дворца" главаря банды Алексея Сафонова. На них, в частности, запечатлены отделанные золотом раковина и унитаз.

Дома у Сафонова также нашли деньги, которые, предположительно, были добыты преступным путем.

Примечательно, что в 2017 году анонимный сотрудник ГИБДД Пятигорска отправил письмо в Администрацию президента РФ. Полицейский пожаловался, что на работе его вынуждают брать взятки, а полученное приносить начальству.

"Нас ежедневно заставляют работать на показателях. А если мы говорим, что люди не нарушают, то тогда нам говорят, что мы плохо работаем и думаем, после чего нас направляют на те посты, где приходится стоять 24 часа в сутки, а кто деньги приносит, те работают в центре города", - говорилось в жалобе.

После этого письма Сафонов направил в Пятигорское ГИБДД проверку, которая никаких нарушений не нашла.

Также пользователи сети нашли видео, на котором преступник рассказывает о вреде взяточничества.

Напомним, недавно в Киеве двое сотрудников полиции охраны избили гражданина Армении, который отказался давать им 500 гривен взятки, и силой отобрали у него эту же сумму. Теперь правоохранителям грозит тюремное заключение, на данный момент они находятся под стражей.

Напомним, в Харькове следователя полиции и его мать подозревают в мошенничестве. Они, по версии следствия, выманили у врача более 6 млн грн.