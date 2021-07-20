В Китае, где население впервые за 60 лет начало сокращаться, приняли решили отменить все ограничения на рождение третьего ребенка в семье, включая штрафы.

Об этом со ссылкой на решение Государственного совета Китайской народной республики (КНР) сообщает РИА "Новости".

"Отменить все ограничительные меры... Отменить выплаты средства на социальное обеспечение, ликвидировать и аннулировать соответствующие штрафы", - говорится в заявлении властей Китая.

Еще в мае 2021 года в Китае заявили, что власти страны намерены ослабить политику контроля за рождаемостью. Позже власти страны объявили, что супружеским парам теперь можно заводить трех детей.

Ранее мы рассказывали, что в 2019 году население Китая превысило отметку в 1,4 миллиарда человек.

Ожидается, что общая численность населения Китая, согласно последней переписи, составит менее 1,4 млрд человек. Однако пока китайские власти пока не спешат обнародовать эти данные.

Между тем, как ранее мы рассказывали, в Украине могут увеличить помощь при рождении первого ребенка до 50 тысяч гривен, а размер помощи за рождение третьего и каждого следующего малыша может увеличиться до 150 тысяч гривен.