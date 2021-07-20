В понедельник, 19 июля, в Запорожье легковой автомобиль столкнулся с маршрутным такси, которое везло десять пассажиров. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали 13 человек.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции города.

Инцидент произошел на регулируемом перекрестке улиц Говорухи и Магара. Предварительно установлено, что водитель автомобиля "Kia Ceed", 1995 года рождения, во время поворота допустил столкновение с маршрутным такси "Volkswagen Crafter".

Во время столкновения в маршрутке находилось 10 пассажиров, а в легковом авто - двое. В результате пострадал водитель маршрутки 1988 года рождения, пассажиры обоих транспортных средств получили телесные повреждения разной степени тяжести.

"Всего за медицинской помощью обратились 13 граждан, среди которых двое несовершеннолетних детей... Следствием по процессуальному руководству окружной прокуратуры открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК", - сказано в сообщении.

Санкция данной статьи предусматривает ограничение свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Напомним, под Харьковом произошло столкновение с автомобиля с микроавтобусом. В результате "Таврию" разорвало на две части.

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