Украинцам Донбасса, которые получили гражданство России, позволят голосовать на выборах в Госдуму в сентябре. Такое решение принял Центризбирком РФ.

Отметим, что "Страна" об этом со ссылкой на свои источники писала еще еще несколько недель назад, и вот сегодня информация подтвердились официально. Выборы пройдут не только дома в интернете, но и на избирательных участках (там также будет организован доступ к интернету) прямо на неподконтрольных территориях Украины.

Для донбасского конфликта это в целом серьезный прецедент. Впервые Донецк и Луганск включат в российское политическое поле - де-факто как регион РФ.

Что это значит для Украины - разбиралась "Страна".

Что заявил ЦИК России

Центризбирком России сегодня утвердил категории людей, которые смогут принять участие в дистанционном голосовании на ближайших выборах в Думу. В них говорится, что население "ДНР" и "ЛНР" тоже сможет проголосовать.

Речь о тех жителях неподконтрольных Украине территорий, которые получили российские паспорта по упрощенной схеме - в обмен на "паспорта ДНР и ЛНР". При этом прописку в России им иметь не нужно.

В сообщении Центризбиркома говорится, что проголосовать по интернету смогут "граждане РФ, не имеющие регистрации по месту жительства на территории РФ, получившие гражданство в упрощенном порядке в соответствии с указом президента РФ от 24 апреля 2019 года номер 183.

Также дистанционно позволят проголосовать ряду регионов России, среди которых и Ростовская область, где живет много выходцев из Донбасса. Включен в проект и Севастополь.

Как будет проходить голосование в "ДНР" и "ЛНР"

Голосование будет проходить с восьми утра 17 сентября и закончится 19 сентября в 20:00.

Чтобы проголосовать, нужно будет зарегистрироваться на портале госуслуг России. Регистрация будет идти со 2 августа по 13 сентября. Информация о том, как это сделать из "ДНР" и "ЛНР" уже публикуется на сайтах местных "правительств" (например, здесь).

Вкратце - для голосования нужен уникальный номер пенсионного страхования (СНИЛС), который служит для входа на портал госуслуг.

В конце июня "власти ДНР" начали обзванивать владельцев российских паспортов и спрашивать, есть ли у них СНИЛС. И предлагать сделать его, обратившись в "МВД". Многие так уже сделали, судя по форумам жителей неподконтрольных территорий.

Далее голосование пойдет по двум сценариям: уверенные пользователи интернета смогут отдать голос, не выходя из дома. А тем, кто не дружит с компьютерами, позволят проголосовать на стационарном или мобильном участке - как это уже было в России во время референдума по правкам в конституцию.

Как уже рассказывала "Страна", интернет-участки хотят разместить в школах, училищах, техникумах, вузах - там, где есть компьютерные классы. Жители смогут прийти туда с паспортом и СНИЛСом, предоставить свой пароль от личного кабинета "Госуслуг".

Но даже если с этим проблемы, то зарегистрироваться и проголосовать помогут на месте.

Требования к интернет-участкам: на них должно быть 10 компьютеров, подключенных к сети через провайдера "КомТел". Обязательная скорость интернета, которая должна быть обеспечена - 100 Мбит в секунду. Интернет-участки планируют открыть во всех городах, а также поселках и селах с наибольшей плотностью населения.

Это пока информация, которую "Стране" рассказали люди, близкие к процессу подготовки выборов. Официально порядок голосования пока не публиковали.

Значение Донбасса для российских выборов

К июлю число жителей "ДНР" и "ЛНР", получивших российский паспорт, превысило 600 тысяч человек. В связи с чем начали говорить, что паспорта раздавали именно под думские выборы - чтобы увеличить базу поддержки "Единой России".

Но есть определенные сомнения, что цель была настолько прикладной.

На выборах 2016 года в российский парламент за "Единую Россию" отдали 28,5 миллионов голосов. Число донецких и луганских избирателей - это 2% от данного количества. Что нельзя назвать мизером.

Но не факт, что все они примут участие в выборах. А те, кто примут - необязательно проголосуют за одну только партию Путина.

Явка в России на последние думские выборы составила менее 50%. В "ДНР" она скорее всего будет выше, поскольку для многих получателей российских паспортов это станет едва ли не первым подтверждением их новых гражданских прав. Да и местные "власти" уже ведут активную агитацию.

Отметим, что представители российской правящей партии в последнее время зачастили на Донбасс с конференциями и визитами дружбы. А на днях в Донецке даже открыли запись всех желающих на вступление в "ЕдРо".

Изъявил такое желание и "глава ДНР" Денис Пушилин.

Также симптоматично, что с отмашки Москвы этим летом начали решаться застарелые проблемы с зарплатами в промышленности - курировать ее прислали российского госменеджера Евгения Юрченко, отстранив от крупнейших предприятий "ДНР" олигарха Сергея Курченко. Начали погашать долги по зарплатам.

Это может консолидировать часть избирателей вокруг "Единой России". Хотя социально-экономическое положение в "республиках" и остается тяжелым.

Кроме того, там ведут работу и другие российские партии - к примеру, КПРФ или недавно созданная "Справедливая Россия - За правду", за которую агитирует известный на Донбассе писатель и бывший комбат Захар Прилепин.

Значение для Украины

Впрочем, повторимся: вряд ли российская паспортизация Донбасса имеет лишь целью увеличить электоральную базу "ЕдРа". Точнее вряд ли это вообще главная цель. Ведь паспорта дончанам и луганчанам стали раздавать весной 2019 года, когда до выборов в Думу было еще далеко.

И тогда, и, видимо, сейчас это - шаги в направлении реальной интеграции Донбасса в Россию. Причем этот процесс предельно демонстративный для украинских властей. Им показывают, что ситуацию держать подвешенной не получится, и скоро реинтегрировать назад в Украину будет нечего.

Есть и второй момент. Чем больше граждан России на Донбассе, тем больше у РФ оснований оказывать региону все более прямую военную поддержку (и об этом, как об угрозе, говорят и сами украинские власти).

Что в итоге чревато, при очередном обострении военной ситуации, прямым столкновением Украины с Россией. Когда Москва будет заявлять о защите уже не просто русскоязычных украинцев, а своих собственных граждан.

И в этом смысле окно возможностей решить по Донбассу миром, открывшееся в 2015 году, закрывается. Времени выполнить политическую часть Минских соглашений все меньше.

И, если при Порошенко Россия ждала смены президента в Украине, чтобы решить вопрос по "Минску-2", то после разочарования в Зеленском вряд ли Кремль снова будет ждать новых выборов. Процесс российской интеграции Донбасса будет лишь ускоряться.