Украинцам Донбасса, которые получили гражданство России, позволят голосовать на выборах в Госдуму в сентябре. Такое решение принял Центризбирком РФ.
Отметим, что "Страна" об этом со ссылкой на свои источники писала еще еще несколько недель назад, и вот сегодня информация подтвердились официально. Выборы пройдут не только дома в интернете, но и на избирательных участках (там также будет организован доступ к интернету) прямо на неподконтрольных территориях Украины.
Для донбасского конфликта это в целом серьезный прецедент. Впервые Донецк и Луганск включат в российское политическое поле - де-факто как регион РФ.
Что это значит для Украины - разбиралась "Страна".
Что заявил ЦИК России
Центризбирком России сегодня утвердил категории людей, которые смогут принять участие в дистанционном голосовании на ближайших выборах в Думу. В них говорится, что население "ДНР" и "ЛНР" тоже сможет проголосовать.
Речь о тех жителях неподконтрольных Украине территорий, которые получили российские паспорта по упрощенной схеме - в обмен на "паспорта ДНР и ЛНР". При этом прописку в России им иметь не нужно.
В сообщении Центризбиркома говорится, что проголосовать по интернету смогут "граждане РФ, не имеющие регистрации по месту жительства на территории РФ, получившие гражданство в упрощенном порядке в соответствии с указом президента РФ от 24 апреля 2019 года номер 183.
Также дистанционно позволят проголосовать ряду регионов России, среди которых и Ростовская область, где живет много выходцев из Донбасса. Включен в проект и Севастополь.
Как будет проходить голосование в "ДНР" и "ЛНР"
Голосование будет проходить с восьми утра 17 сентября и закончится 19 сентября в 20:00.
Чтобы проголосовать, нужно будет зарегистрироваться на портале госуслуг России. Регистрация будет идти со 2 августа по 13 сентября. Информация о том, как это сделать из "ДНР" и "ЛНР" уже публикуется на сайтах местных "правительств" (например, здесь).
Вкратце - для голосования нужен уникальный номер пенсионного страхования (СНИЛС), который служит для входа на портал госуслуг.
В конце июня "власти ДНР" начали обзванивать владельцев российских паспортов и спрашивать, есть ли у них СНИЛС. И предлагать сделать его, обратившись в "МВД". Многие так уже сделали, судя по форумам жителей неподконтрольных территорий.
Далее голосование пойдет по двум сценариям: уверенные пользователи интернета смогут отдать голос, не выходя из дома. А тем, кто не дружит с компьютерами, позволят проголосовать на стационарном или мобильном участке - как это уже было в России во время референдума по правкам в конституцию.
Как уже рассказывала "Страна", интернет-участки хотят разместить в школах, училищах, техникумах, вузах - там, где есть компьютерные классы. Жители смогут прийти туда с паспортом и СНИЛСом, предоставить свой пароль от личного кабинета "Госуслуг".
Но даже если с этим проблемы, то зарегистрироваться и проголосовать помогут на месте.
Требования к интернет-участкам: на них должно быть 10 компьютеров, подключенных к сети через провайдера "КомТел". Обязательная скорость интернета, которая должна быть обеспечена - 100 Мбит в секунду. Интернет-участки планируют открыть во всех городах, а также поселках и селах с наибольшей плотностью населения.
Это пока информация, которую "Стране" рассказали люди, близкие к процессу подготовки выборов. Официально порядок голосования пока не публиковали.
Значение Донбасса для российских выборов
К июлю число жителей "ДНР" и "ЛНР", получивших российский паспорт, превысило 600 тысяч человек. В связи с чем начали говорить, что паспорта раздавали именно под думские выборы - чтобы увеличить базу поддержки "Единой России".
Но есть определенные сомнения, что цель была настолько прикладной.
На выборах 2016 года в российский парламент за "Единую Россию" отдали 28,5 миллионов голосов. Число донецких и луганских избирателей - это 2% от данного количества. Что нельзя назвать мизером.
Но не факт, что все они примут участие в выборах. А те, кто примут - необязательно проголосуют за одну только партию Путина.
Явка в России на последние думские выборы составила менее 50%. В "ДНР" она скорее всего будет выше, поскольку для многих получателей российских паспортов это станет едва ли не первым подтверждением их новых гражданских прав. Да и местные "власти" уже ведут активную агитацию.
Отметим, что представители российской правящей партии в последнее время зачастили на Донбасс с конференциями и визитами дружбы. А на днях в Донецке даже открыли запись всех желающих на вступление в "ЕдРо".
Изъявил такое желание и "глава ДНР" Денис Пушилин.
Также симптоматично, что с отмашки Москвы этим летом начали решаться застарелые проблемы с зарплатами в промышленности - курировать ее прислали российского госменеджера Евгения Юрченко, отстранив от крупнейших предприятий "ДНР" олигарха Сергея Курченко. Начали погашать долги по зарплатам.
Это может консолидировать часть избирателей вокруг "Единой России". Хотя социально-экономическое положение в "республиках" и остается тяжелым.
Кроме того, там ведут работу и другие российские партии - к примеру, КПРФ или недавно созданная "Справедливая Россия - За правду", за которую агитирует известный на Донбассе писатель и бывший комбат Захар Прилепин.
Значение для Украины
Впрочем, повторимся: вряд ли российская паспортизация Донбасса имеет лишь целью увеличить электоральную базу "ЕдРа". Точнее вряд ли это вообще главная цель. Ведь паспорта дончанам и луганчанам стали раздавать весной 2019 года, когда до выборов в Думу было еще далеко.
И тогда, и, видимо, сейчас это - шаги в направлении реальной интеграции Донбасса в Россию. Причем этот процесс предельно демонстративный для украинских властей. Им показывают, что ситуацию держать подвешенной не получится, и скоро реинтегрировать назад в Украину будет нечего.
Есть и второй момент. Чем больше граждан России на Донбассе, тем больше у РФ оснований оказывать региону все более прямую военную поддержку (и об этом, как об угрозе, говорят и сами украинские власти).
Что в итоге чревато, при очередном обострении военной ситуации, прямым столкновением Украины с Россией. Когда Москва будет заявлять о защите уже не просто русскоязычных украинцев, а своих собственных граждан.
И в этом смысле окно возможностей решить по Донбассу миром, открывшееся в 2015 году, закрывается. Времени выполнить политическую часть Минских соглашений все меньше.
И, если при Порошенко Россия ждала смены президента в Украине, чтобы решить вопрос по "Минску-2", то после разочарования в Зеленском вряд ли Кремль снова будет ждать новых выборов. Процесс российской интеграции Донбасса будет лишь ускоряться.