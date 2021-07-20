Во вторник, 20 июля, в Луцке задержали мужчину, который, вероятно, зарубил топором собственную жену и взрослую дочь. Полицию рано утром вызвали соседи погибших.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

"Сообщение об убийстве в Луцке поступило в полицию сегодня в 7:15: заявительница рассказала, что ее 62-летний сосед убил жену и дочь", - говорится в сообщении.

Через пару минут патрульные приехали по вызову, задержали мужчину и обнаружили трупы двух женщин - 56 и 22 лет. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа, решается вопрос о задержании мужчины и избрании для него меры пресечения.

Как сообщают "Волынские новости" со ссылкой на свои источники, задержанного уже судили за избиение жены и дочери. Соседи рассказали, что погибшая супруга неоднократно вызывала полицию из-за насилия с его стороны.

Напомним, в Днепре мужчина с ножом в магазине напал на свою жену и годовалую дочь. Обе получили ранения, а мужчина после нападения сбежал.

Также сообщалось, что в Тернопольской области мужчина убил вернувшуюся с заработков жену утюгом и взорвал себя в огороде бомбой.