Во вторник, 20 июля, двое вооруженных мужчин совершили покушение на временного президента Мали Ассими Гоита.

Об этом со ссылкой на информацию своих источников сообщает AFP в Twitter-аккаунте.

По данным агентства, двое вооруженных мужчин, у одного из которых был нож, пытались напасть на Гоиту во время службы по случаю Курбан-байрама в Большой мечети.

Нападавший пытался ударить президента в спину, но тот не пострадал. При этом был ранен другой человек.

Предыдущий временный президент Мали Ба Ндау, а также премьер-министр Моктара Уана были арестованы 24 мая, после чего военные перевезли их на армейскую базу Кати. Затем Гоита был был объявлен президентом переходного периода.

Ранее мы рассказывали, что в июле убили президента Гаити Жовенеля Моиза. Это было не первое покушение на Моиза. В феврале полиция предотвратила попытку госпереворота и убийства главы республики. Сейчас полиция Гаити продолжает расследование. По подозрению в убийстве главы государства задержали 23 человека.

Также сообщали, что в прошлом году в Боливии произошло покушение на президента страны Луиса Арсе, который выиграл выборы у Эво Моралеса.