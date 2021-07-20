Госбюро расследований открыло дело против заместителя Генпрокурора Гюндуза Мамедова по факту служебного подлога. Генеральный прокурор Венедиктова отстранила Мамедова от работы. Отметим, что о том, что на Мамедова завели дело источники "Страны" сообщали еще 11 июля. А теперь эта информация подтвердилась официально.

О открытии дела со стороны ГБР в отношении Мамедова сообщили 19 июля в адвокатском объединении "Миллер", которое занимается обеспечением интересов Мамедова в этом деле.

В частности, речь идет о том, что, подавая документы на доступ к гостайне, Мамедов не указал работу по совместительству в Одесском национальном университете имени Мечникова.

В адвокатской конторе считают, что этого и не нужно было делать, так как эта информация есть в открытом доступе.

Как ранее ообщала "Страна", Венедиктова забрала руководство "департаментом войны" у Мамедова в июне этого года. При этом заявленная причина такого отъема полномочий указана как "с целью обеспечения надлежащей организации работы Офиса генерального прокурора".

"Департамент войны" является структурным подразделением Офиса генпрокурора, который осуществляет надзор за расследованием преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта в Крыму и на Донбассе. Этот департамент был создан экс-генпрокурором Украины Русланом Рябошапкой в октябре 2019 года.

11 июля "Страна" писала, почему Мамедова Офис президента пытается отправить в отставку увольнении. На Банковой считают его причастным к сливу в СМИ информации об операции по "вагнеровцам".