Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что после принятия Верховной Радой законопроекта президента Владимира Зеленкского об олигархах к числу таких лиц могут отнести до пяти народных депутатов, при этом их имена он не назвал.

Об этом он заявил в интервью "Украинским новостям".

На вопрос, сколько, по его мнению, народных депутатов могут в теории быть отнесены к числу олигархов, Корниенко заявил следующее:

"Надо посмотреть, какая будет конечная версия закона. Мне кажется, что до 5-ти человек может претендовать. Называть коллег не буду".

Также он рассказал, что членов фракции "Слуга народа" в реестре олигархов не будет.

"С нашей фракции, якобы, нет таких перспектив", - добавил Корниенко.

Напомним, проект закона об олигархах, инициатором которого выступил глава государства, 3 июня появился на сайте Верховной Рады. Зеленский зарегистрировал этот документ в украинском парламенте как неотложный.

Также мы рассказывали, что 1 июля Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект об олигархах. "За" проголосовали 275 народных депутатов. "Страна" публиковала главное из проекта закона - по каким критериям определяют олигархов, чего им нельзя, кто назначает статус, как от него избавиться.