Нардеп от "Евросолидарности" Виктория Сюмар заявила, что операцию по убийству командира батальона "ДНР" "Сомали" с позывным Гиви в 2017 году согласовывал лично экс-президент Петр Порошенко.

Об этом она написала в комментариях в Facebook под постом политического консультанта Петра Охотина об убийстве Михаила Толстых (настоящее имя "Гиви" - Ред.).

Охотин написал, что существует мнение, что к убийству Гиви причастно Командование Сил специальніх операций ВСУ.

"ССУ и высшее командование, которое согласовало эту операцию. Порошенко то есть", - написала нардеп.

Напомним, "Гиви" был убит в Донецке в собственном кабинете рано утром 8 февраля 2017 года.

В "ДНР" считают, что Гиви убила украинская ДРГ. Об этом же сообщают и украинские источники.

В тоже время официально украинские спецслужбы отрицали свою причастность к убийству Гиви.

Но "Страна" подробно рассказывала неофициальные версии о роли украинских спецслужб в этом деле.