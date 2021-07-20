В Министерстве внутренних дел подготовили новый порядок проведения технического контроля автомобилей, в котором предлагается вернуть обязательный техосмотр, который был отменен в 2011 году, но с добавлением видеофиксации процесса.

Об этом сообщает пресс-служба МВД со ссылкой на проект изменений в постановление Кабмина.

В пояснительной записке к документу сказано, что обязательный технический контроль транспортных средств, предназначенных для эксплуатации на улично-дорожной сети общего пользования, осуществляют субъекты проведения отдела технического контроля.

"Проект постановления обеспечит повышение уровня объективности и прозрачности при прохождении обязательного технического контроля транспортных средств путем введения видеофиксации процесса проверки технического состояния транспортного средства.", - сказано в документе.

Кроме того, проект акта также конкретизирует термин "транспортное средство, используемое с целью получения прибыли" с целью устранения двоякости и неоднозначности во время его трактования.

Напомним, в январе министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что технический осмотр автомобилей должен стать обязательным в Украине уже начиная с 2022 года.

При этом, согласно законопроекту, который предоставило Мининфраструктуры, обязательный техосмотр не будут проходить новые автомобили, процесс осмотра будет занимать около часа, с фото и видеофиксацией на каждом этапе процесса - для предупреждения коррупции.





