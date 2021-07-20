Полицейские во вторник, 20 июля, задержали психбольного, которого подозревают в убийстве санитара психиатрической больницы и который сбежал из лечебницы под Кривым Рогом после совершения преступления.

Об этом в Facebook сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.

"На протяжении двух дней злоумышленник скрывался в разных местах. Сегодня, 20 июля, утром полицейские задержали его в 50 км от места совершения преступления в одном из домов в селе Зеленое Ингулецкого района", - сообщили правоохранители.

Поисками занимался весь личный состав районной и городской полиции. Правоохранители совместно с кинологами проработали местность и прилегающую к месту преступления территорию. Они проверили все возможные пути отхода злоумышленника, заброшенные здания, лесополосы. Благодаря взаимодействию правоохранителей с местными жителями подозреваемого в убийстве удалось задержать.

Мужчину доставили в полицию для выяснения всех обстоятельств преступления. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, 18 июля, около 07:00, правоохранители получили сообщение о том, что 21-летний пациент психбольницы убил работника медучреждения и скрылся с места преступления. После этого начались поиски мужчины.

Также мы писали о том, что подозреваемый находился в Гейковской психиатрической больнице на лечении от шизофрении больше двух месяцев. В ночь трагедии он начал ходить по отделению и просить курить. Санитар к нему подошел, но пациент проявил агрессию: замахнулся на него стулом, потом стул сломал об стену, ударил его ножкой стула в висок и санитар погиб.