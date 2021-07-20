Глава партии "Слуга народа" (СН) Александр Корниенко прокомментировал слова председателя фракции "СН" Давида Арахамии о том, что политсила намеренна перенимать опыт Коммунистической партии Китая.

Об этом глава партии "Слуга народа" рассказал в интервью "Украинским новостям", обнародованном во вторник, 20 июля.

"В коммунистической партии Китая различный опыт в различных сферах. Почему, когда говорят о коммунистической партии Китая, то говорят только о каких-то негативных моментах, но там есть и положительные. Например, там 95 млн членов партии и такой структурой сложно управлять, если не ввести определенные принципы. Такие принципы там есть. Из того, что мы хотели брать от китайских коллег - это меритократия во всех смыслах, когда продвигаются те, кто действительно этого заслужил", - сказал он.

При этом он заявил, что не согласен со словами Арахамии.

"Я не согласен с трактовкой, что мы должны стать компартией Китая. Определенный опыт от них можно перенимать. И если будет такая возможность, то будем перенимать", - сказал Корниенко.

Ранее Арахамия в интервью информагентству Китая "Синьхуа" заявил, что принципы "Слуги народа" и КПК совпадают, поскольку их лозунгом является служение народу. Также он добавил, что Коммунистическая партия КНР представлена в каждом населенном пункте страны, и "слугам" надо перенять этот опыт.

Также мы рассказывали, что Давид Арахамия и Александр Корниенко снялись в ролике для китайского телевидения, посвященном 100-летию Коммунистической партии Китая.

Напомним, ранее в команде президента Владимира Зеленского заговорили об углублении сотрудничества с Пекином и даже о заимствовании управленческого опыта Коммунистической партии Китая (КПК).

"Страна" подробно разбиралась, как президент Украины Владимир Зеленский и "слуги" хвалят коммунистов КНР и что за этим стоит.