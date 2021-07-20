"Страна" продолжает спрашивать жителей Украины, что они думают о тезисе, который высказал президент России Владимир Путин в своей статье: что украинцы и русские - один народ.

Мы уже проводили опрос в Киеве, и теперь отправились в Одессу.

В основном одесситы видят общность менталитета, культуры, традиций и религии украинцев и русских. Другие участники опроса разделяют русских, живущих в Украине от соседей - россиян, проживающих в другом государстве.

Но в обоих случаях они считают, что нужно жить с ними в мире, ведь других соседей у нас нет и не будет.

Приводим текстовую версию опроса.

"Разные люди, но народ - один"

Многие одесситы считают, что русские и украинцы - это один народ.

"Во всяком случае, те, кто рожден в Советском Союзе, так считают. И корни, конечно, есть русские у нас. Перемешанные мы все-таки в Одессе. У нас общие язык, вера, традиции. По-моему, ничем не отличаемся в принципе", - ответила одесситка.

"Я одессит, прежде всего... Кровей во мне столько, что я не сосчитаю все. Я до недавних пор не задумывался, кто я. И осознать себя в этническом смысле мне, наверное, очень тяжело. Но поскольку цивилизационно я считаю себя все-таки русским человеком, (родился на этой земле и умру на этой земле), отождествлять себя ни с чем другим мне себя не хочется", - сказал седобородый мужчина.

Его бабушка преподавала русский язык, прадед и все фотографии, которые сохранились - на русском языке. "Для меня это важно. Так что я себя считаю как минимум наследником русской культуры", - добавил он.

"Считаю, что мы один народ. Я думаю, на этот момент отличий вообще никаких, если честно. Мы все одинаковые. Поэтому не стоит ссориться, если вы об этом", - поддержал мысль предыдущего участника опроса молодой парень.

"Да, мы славяне. Отличаются люди друг от друга разные в каждой национальности есть. А как славяне мы все одинаковы - что русские, что украинцы, что белорусы. Мы вышли из одной семьи, так сказать", - говорит с улыбкой женщина.

Ее спутник также соглашается с ней: "Русские, украинцы и белорусы - это один большой народ со своей спецификой. Мы южнее, у нас чуть-чуть другой менталитет. Белорусы чуть западно-севернее, у них другой менталитет. У русских свой менталитет. Но народ - один. И язык, на котором мы с вами общаемся - это русский".

На вопрос об отличиях мужчина поставил нам встречный вопрос, мол зачем вообще отличать, если веками эти народы жили в одной семье.

"Независимость [Украины наступила] всего ничего. 30 лет. Зачем их отличать. Ну, мы даже с вами найдем энное количество отличий между нами, живущими в этом городе, стоящих сейчас на этой территории. Ментально может быть, какие-то отличия есть. И язык может чуть-чуть отличаться. Наш, на котором мы говорим в Одессе, будет отличаться от новгородского диалекта, назовём так. Так же, как и украинский язык. Он отличается. Уже разные люди?", - спрашивает у нас одессит.

Одесситы говорят, что у украинцев и русских больше общего - история, корни, много родственников. Именно поэтому это один народ, который особо ничем не отличается.

"Мы славянская душа. Любители погулять и выпить. На свадьбе все отдаем на столы, гостеприимные очень", - говорят одесситы.

"Испокон веков повелось, что русские и украинцы - один народ, одно население большой страны (Украины). Мы славяне. Это нас и объединяет. Еще менталитет, различия назвать не могу. Я не заметил", - ответил нам молодой папа.

"Разделить невозможно. У меня куча родственников живет в России. И здесь россиян, наших соседей тоже много. Как можно сказать, что кто-то чужой? Ну, это глупо. Кого не спросите, никто не хочет ни войны, ни этих передряг. Этих границ. Если там куча захоронено родственников... Вместе воевали...Да, Россия больше как мать была, Украина была как сестра. Но как-то мы жили, поднимали все. А сейчас что? Мы в Европе с голой жопой, извините за выражение", - ответила нам одесситка в ярко-алой одежде.

"Единые корни, менталитет один. Скорее, это один народ, но ...", - взял паузу мужчина. Его мысль подхватила девушка - "государства разные, менталитет, люди, культура, история, похожие языки. Два разветвления", пришли они к общему мнению.

Еще один участник опроса сказал, что он считает россиян и украинцев одним народом, но у них есть отличия. И чего больше - общего или различий - зависит от каждого индивидуально.

"Это как кто воспринимает. Кто-то ищет отличия. А кто-то - общее. То есть, если вы хотите найти больше отличий - вы найдете больше отличий. Если хотите видеть общее - будет у вас общее. То есть это не о том, насколько мы разные, а о том, насколько каждый хочет что увидеть. Если вы хотите поссориться с соседями - вы с ними поссоритесь. Если вы хотите жить в мире - живите, Бога ради. Как кому удобно. Мы же не можем прогнать соседей, правильно? Мы можем с ними или жить в мире, или жить в плохом мире. Тогда от этого хуже всем. Мы же не съедем отсюда? Вы знаете, что выбирая место жительства, в первую очередь, выбери соседей. Потому что - родственники родственниками, а соседи - ближе, чем родственники. Поэтому ситуация такая, что нам надо каким-то образом жить. Ни они не уедут с России, ни мы не уедем с Украины. Поэтому надо учиться вместе жить", - сказал нам отец семьи.

Еще один одессит назвал вопрос о различиях украинцев и русских странным. Он считает народы идентичными.

"У нас одни и те же гены. Просто математическая точность. Просто существует наука и кто это пытается извернуть, это очень глупо, потому что посмотрите историю, посмотрите культуру. Это все одно и то же. А кто пытается это выдумать, щизофреники. Отличаются люди. Кто больше идет к свету, к Богу, к чистоте. А кто занимается просто деланием денег, материальными достатками. Я вот так делю людей. Я не делю людей на русских и украинцев", - сказал мужчина.

Его жена с ним согласилась.

"Корень - один. Существует разница в языке, но все равно нет разделения. Это искусственно созданная вещь и до слез больно смотреть, как создается это разделение".

"Один народ, потому что я живу в Украине, а родственники мои - в России. Всем похожи. Характерами. Украинцы более "спивучи", - говорит мужчина.

Его супруга добавляет, что русские и украинцы абсолютно одинаковые:

"Мы разговариваем все на одном и том же языке - на русском. У меня родственники из Курска, из Винницы. Все мы перекликаемся. Когда-то наши прадеды-прапрапрадеды жили в России и переехали, купили в Виннице земли. Вера у нас одинаковая. Серафим Саровский, я считаю, что единственный православный святой. Наш общий. Поэтому я считаю, что мы единый народ. И я за "пролетарии всех стран соединяйтесь", как было раньше при Советском Союзе. Мир, дружба, жвачка".

И даже маленькая дочка добавила свое мнение: "Мы люди очень прекрасные. И у нас гости. Мы люди, которые говорим по-русски. И мы живем в Одессе".

"Учиться будем на украинском, как сейчас требуют, но я считаю, что это неправильно", - добавила мама малышки.

"Мы один народ, потому что живем в одном моральном пространстве. У нас одинаковые взгляды. У нас одна религия, одинаковый взгляд на быт и все происходящее вокруг... У нас одни ценности. В основе лежит семья, религия точно так же, как у русских. Наверное, отличие в том, что русские больше ценят то, что имеют. Они больше дорожат своим государством. Они лояльнее относятся к нему. Они более довольны своей жизнью. А мы всегда говорим, кто виноват? - Власть виновата. Кто-то виноват, мы - нет", - сказала участница опроса.

"Корни у нас у всех одни. Мы славяне. Но у каждого своя история. И поэтому как бы мы ни говорили, что одни славянские корни, но у нас разный менталитет. Мы разные люди. Мы не любим российское правительство. Мы любим российский народ, который очень гостеприимный. Так же, как и наш украинский народ, у нас душа нараспашку, мы готовы всех обнять и принять, мы миролюбивые. У нас родственники живут на Урале. Они тоже гостеприимны. Но они тоже нехорошо относятся к их правительству, понимая его недостатки", - сказала одесситка.

"Один то один, но настроения везде - свои. В каждой деревне свои настроения. В каждом городе. Даже в России нет такого, чтобы был один народ. Глупо философствовать на эту тему. Вопрос не в народе, вопрос в политиках. Совсем не в народе. Мы советские люди, мы привыкли быть вместе. Мы лояльны ко всем народам. Здесь в Одессе кого только нет. И все нормально себя чувствуют. Не было бы политиков, было бы шикарно", - подытожила жительница Южной Пальмиры.

"Я считаю, что украинцы и россияне должны жить в мире. Один народ - не один народ. Мы должны жить в мире. Это точно. На сегодняшний день, мы соседи. А русские, которые проживают в Украине, они и есть украинцы. Я, например, еврейка, украинка. Мой муж русский, он украинец. Вот если вы это вкладываете в свой вопрос...то да... мы одна семья. Мы живем на одной территории. У нас общая территория нашего проживания. В этом наше сходство. У нас менталитет очень похож. Я не беру Россию как отдельное государство. Тоже наверняка многонациональное. Но если брать Одессу, то мы вообще очень многонациональные. И мы всегда жили со всеми в мире. Поэтому мы так реагируем, что Россия - наш сосед. Если ты хочешь жить в мире, то не нужно сыпать ему в борщ мусор, чтобы тебе не плюнули в спину. Хочешь жить в мире - живи", - рассуждает одесситка.

"Разные, даже по анатомии"

Меньшая часть опрошенных полагают, что русские и украинцы - это два разных народа, причем некоторые считают, что они совсем не похожи друг на друга.

"Даже по анатомии считали черепную коробку украинцев и россиян. Разные. Это было высказано в научном исследовании по анатомии. Народы эти совершенно разные. Ничего общего нет. Это сейчас уже, когда Украина смешалась с Россией, появились другие. Но первоначальные изучения [говорят о том], что украинцы и россияне - совершенно разные люди", - сказала пенсионерка.

"Хотели сделать в 1977 году. Если вы помните товарищ Леонид Ильич [Брежнев] как он сказал, если вы помните Конституцию... В Советском Союзе создана, наконец, новая историчная общность - советский народ. Вот мы приближались к этому делу. На самом деле, мы разные. Это примерно такой же народ, как австрийцы и немцы. Они даже вообще разговаривают на одном языке, но если здесь смешаны южные части населения, которые тогда были в древности, то там, все-таки больше смешаны и мокша, и фины и т.д. и выходцы из тех наших княжеских поселений, которым не хватило здесь места. А у нас как-то больше хотят, чтобы мы были частью великого русского народа. Я с этим не согласен. Мы не великий русский народ. Тем более мы другие. У нас есть своя культура, своя мова...", - поделился с нами мужчина.

По его словам, у украинцев и русских длинная общая история, которая часто бывала драматической.

"Думаю, нашим внукам и правнукам будет стыдно за нас в том числе, что мы продолжаем себя называть гомо сапиенс. Мы никакие не гомо сапиенс пока что. Мы двуногие наследники первобытных неандертальцев, которые занимали пещеры, строили рвы... Мы не должны быть врагами вообще. Не только русские и украинцы. Или белорусы и литовцы. Мы вообще не должны быть врагами на земле...у нас везде заборы, колючие проволоки, автоматчики стоят, собаки... ловят кого-то. Может, будет время, когда по земле будут ходить свободные люди?", - продолжил свои размышления одессит.

"Мы по менталитету разные. Характер разный. Больше алкоголизма, беспорядка в россиянах... То что Путин говорит, это политические моменты, он хочет нас забрать, поэтому ему легче считать, что это один народ и надо бы присоединить. Ему надо порекомендовать присоединить Аляску. Там очень много русских", - говорит участник опроса.

"Это провокационный вопрос, - отвечает его товарищ. - Мы разные. Тем более за последние 7 лет, что они с нами делают. Это не народ. Мы их братьями уже давно не считаем. Нам теперь долго нужно будет дружить, чтобы подружиться с ними".

"Мы разный народ. Со своими отличиями. Разная культура у этих народов, традиции разные. С западной Украины сейчас очень много наших традиций распространяется. Опять же, язык. Сейчас особенно острым становится языковое отличие. Например, россияне же не понимают украинский язык, хотя слова похожи. Я хорошо отношусь к россиянам. Я с востока Украины и мы выросли в этой среде российской. Конечно, в связи с конфликтом это всё... Мне иногда кажется, что россияне в чем-то проще и наивнее. Украинцы более продуманные... А россияне проще - принимают все, что им дано", - рассказала нам девушка.

Она рассказала, как украинцы выделяются за границей умением торговаться и рассказала про историю во время отдыха в Тунисе. Еще провела аналогии с постоянными революциями в Украине и ситуацией в России.

Полный опрос спецкорреспондента "Страны" Антонины Белоглазовой смотри на YouTube-канале "Страны".