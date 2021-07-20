Во вторник, 20 июля, в два часа дня Верховная Рада Украины соберется на внеочередное заседание, во время которого народные депутаты рассмотрят ряд законопроектов и решения по судебной реформе.

Об этом сообщается на официальном сайте парламента.

Народные избранники собираются внести проекты постановлений об отмене решений о голосовании Верховной рады относительно судебной реформы. Рассмотрят следующие документы:

3711-д - Проект постановления об отмене решения Верховной рады Украины о повторном принятии в целом с учетом предложений президента Украины закона О внесении изменений в закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" и некоторые законы Украины относительно возобновления работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины

5068-П - Проект постановления об отмене решения Верховной рады Украины о принятии во втором чтении и в целом проекта закона "О внесении в некоторые законы Украины о порядке избрания (назначения) на должности членов Высшего совета правосудия и деятельности дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия"

5069-П - Проект постановления об отмене решения Верховной рады Украины от 14 июля 2021 года о принятии во втором чтении и в целом как закона Украины проекта Закона О внесении изменений в статью 188-32 кодекса Украины Об административных правонарушениях относительно установления ответственности за невыполнение законных требований Дисциплинарного инспектора Высшего совета правосудия.

3822-П - об отмене решение Верховной рады Украины о принятии во втором чтении и в целом закона "Об особенностях реформирования предприятий оборонно-промышленного комплекса государственной формы собственности".

Напомним, внеочередное заседание состоится по требованию президента Украины Владимира Зеленского. В ходе заседания депутатам предлагается разблокировать подписание законов о судебной реформе и "Укроборонпроме" путем отклонения постановлений оппозиции.

Также сообщалось, что проекты об отмене принятия этих законов в Верховной Раде зарегистрировали Сергей Власенко (Батькивщина), Александр Сухов и Сергей Вельможный (Доверие).

В случае, если парламентарии провалят голосование - их передадут на подписание спикеру Дмитрию Разумкову и президенту Владимиру Зеленскому.