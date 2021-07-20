Экс-министр внутренних дел Арсен Аваков намекнул на свое возвращение в большую политику с помощью фото в Instagram.

Снимок заката с необычной подписью экс-министр опубликовал на своей странице в Instagram

Фотографию заката Арсен Аваков сопроводил подписью: "Красиво уходит, чтобы завтра также красиво появиться".

Учитывая, что Аваков и сам недавно ушел, можно предположить, что такой публикацией он намекнул на свое возвращение.

Известно, что сейчас Аваков отдыхает в Центральной Италии, в горах Монти Эрничи.

Ранее отправленный в отставку министр внутренних дел Арсен Аваков указал в информации о своем профиле в Facebook, что начал работать в новой компании.

Напомним, Арсен Аваков подал в отставку во вторник, 13 июля. После чего он опубликовал в своем Instagram селфи из своего номера в гостинице "Киев", где он проживал последние годы в столице.

Также мы рассказывали, что после решение парламента об отставке Аваков на странном языке прокомментировал свою отставку.

Между тем, глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что Арсен Аваков был бы лучшим кандидатом на пост мэра Харькова. Также он рассказал, что поддержит экс-главу МВД в этом. Однако позже "Страна" узнала от источника из окружения экс-главы МВД, что Аваков не планирует выдвигать свою кандидатуру на выборах мэра Харькова.

Чем экс-министр займется в будущем рассказывала "Страна" в отдельном материале.