Ветирование Зеленским закона о работе Высшей квалификационной комиссии судей может повлечь за собой существенное затягивание вступления в силу закона о проверке добропорядочности Высшего совета правосудия.

Об этом пишет "Судебно-юридическая газета".

В частности, издание напоминает, что 14 июля Верховная Рада приняла закон о проверке добропорядочности членов Высшего совета правосудия (ВСП) 5068. А днем ранее, 13 июля, парламент принял ветированный Зеленским закон о возобновлении работы Высшей квалифкомиссии судей 3711-д.

Одной из причин ветирования президентом Зеленским закона 3711-д стало то, что в законе была прописана ключевая роль председателя Высшего совета правосудия в процессе формирования Конкурсной комиссии, которая займется набором нового состава ВККС.

Но председателя у ВСП уже несколько месяцев нет, а есть лишь исполняющий обязанности председателя Алексей Маловацкий.

В связи с этим в своем вето Президент Владимир Зеленский написал, что парламенту необходимо "перепринять" данный закон, чтобы не блокировать процедуру создания новой ВККС. Рада проголосовала за закон о ВККС с правками президента.

Но в законопроекте 5068 аналогичный пункт поправить "забыли", и в нем остались нормы, которые доверяют процесс создания Этического совета, проверяющего состав ВСП, именно председателю ВСП, а не исполняющему обязанности.

И теперь технически такую ошибку поправить в уже принятом законе невозможно – придется или ветировать данный закон и принимать его "еще раз" (и, скорее всего, уже в сентябре), или же исправлять ее путем внесения нового законопроекта, или же ждать от Высшего совета правосудия, когда там выберут председателя. Ведь, накладывая вето, у Зеленского фактически признали, что внутренним документом, к примеру, регламентом ВСП, доверить процедуру формирования органов, подобных Конкурсной комиссии или Этическому совету, исполняющему обязанности главы Высшего совета правосудия, нельзя.

Напомним, 14 июля Верховная Рада приняла законопроект президента Владимира Зеленского об изменении порядка избрания на должности членов Высшего совета правосудия (ВСП) и деятельности инспекторов этого органа. По этому закону ключевую роль в отборе членов ВСП играют так называемые международные эксперты, назначаемые Западом.

Также мы рассказывали, что ранее в Высшем совете правосудия резко раскритиковали положения законопроекта №5068, который тесно связан с законом 3711-д о возобновлении работы ВККС, из-за предложения об участии лиц, определенных международными организациями, в избрании членов совета.