В России около двух десятков мигрантов устроили массовую драку со стрельбой во дворе жилого дома в Апрелевке. Эта потасовка стала третьей за прошлую неделю на территории Московской области.

Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает ТАСС.

"В одном из жилых домов в Апрелевке около 20 человек устроили массовую драку. Предварительно установлено, что ее участниками стали мигранты из Средней Азии. В ходе драки они использовали палки, бутылки, была стрельба, из какого именно оружия, будет установлено", - говорится в сообщении.

По данным издания, конфликт произошел в ночь на 18 июля. Точная причина потасовки пока устанавливается. В результате драки было повреждено несколько припаркованных во дворе автомобилей. Местные жители увидели потасовку и вызвали полицию.

Отметим, что драка между мигрантами стала третьей за прошлую неделю на территории Московской области.

В ночь на 13 июля возле метро "Кузьминки" в российской столице произошла массовая драка с участием около 200 человек. В ней участвовали граждане Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. Причиной столкновения стал межнациональный конфликт. В результате драки несколько человек пострадали получили ранения, в том числе ножевые, и были госпитализированы.

Также 14 июля мигранты из Средней Азии устроили массовую драку в Одинцове. По разным данным в драке участвовало от 100 до 200 человек. Несколько участников потасовки обратились за медицинской помощью. Трое пострадавших были направлены в больницу, остальным помощь оказывали на месте.

Также мы рассказывали о нападении на мигрантов в России в марте.