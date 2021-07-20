В среду, 21 июля, жара в Украине сменится дождями и грозами. Осадки ожидаются во всех регионах. Местами температура воздуха упадет до +21...+24 градусов.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Укргидрометцентра.

Похолодание затронет северные, центральные и западные регионы Украины. В северных и центральных областях днем ожидается +22...+24 градуса, ночью похолодает до +16...+18.

В Киеве днем будет еще прохладнее: +21...+23 градуса, ночью ожидается +17...+19.

В западных областях днем столбили термометров поднимутся до +22...+24 градусов. Ночью будет значительно прохладнее - +13...+15 градусов.

В восточных областях удержится жара. Днем ожидается +29...+34 градуса, ночью +19...+22. Теплее всего будет в Крыму, где воздух прогреется до +30...+32 градусов, а ночью похолодает до +22...+24.

Напомним, во вторник, 20 июля, во многих регионах Украины уже спала аномальная жара. При этом в большинстве областей уже идут дожди. В западных, северных, центральных и южных регионах ожидаются грозы.

Также мы писали о том, что в понедельник, 19 июля, в Киеве за полчаса мощных ливней и урагана выпала недельная норма осадков. Подтопило улицы, затопило некоторые станции метро.