Радуцкий считает, что ситуация с коронавирусом в Украине будет ухудшаться. Фото: "Страна"

Глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий предсказал ухудшение ситуации с коронавирусом в Украине на фоне быстрого распространения штамма "Дельта" в странах западной Европы.

Об этом Радуцкий сообщил в своем Тelegram-канале во вторник, 20 июля.

"Ухудшение эпидемиологической ситуации обязательно произойдет. Ведь штамм "Дельта" уверенно шагает по Западной Европе, постепенно волна перемещается с запада на восток. В соседней Польше уже половина всех новых случаев заболевания приходится на "Дельту", месяц доля нового более агрессивного штамма не превышала 10%", - написал глава комитета.

Кроме того, он упомянул, что статистика в Западной Европе показывает, что вакцины предотвращают тяжелое течение болезни и снижает летальность.

При этом многие страны вводят ограничения для тех, кто не привился от коронавируса и, по словам Радуцкого, таких ограничений будет становится больше.

 

Михаил Радуцкий прогнозирует ухудшение ситуации с коронавирусом. Скриншот из телеграма

Напомним, Радуцкий сожалеет, что законы Украины не позволяют ввести обязательную вакцинацию. При этом он уверен, что четвертая волна коронавируса придет и в Украину.

Также сообщалось, что по словам главы МОЗ Украины Виктора Ляшко к концу лета индийский штамм коронавируса "Дельта" вытеснит другие разновидности Covid-19.

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