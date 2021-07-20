Глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий предсказал ухудшение ситуации с коронавирусом в Украине на фоне быстрого распространения штамма "Дельта" в странах западной Европы.

Об этом Радуцкий сообщил в своем Тelegram-канале во вторник, 20 июля.

"Ухудшение эпидемиологической ситуации обязательно произойдет. Ведь штамм "Дельта" уверенно шагает по Западной Европе, постепенно волна перемещается с запада на восток. В соседней Польше уже половина всех новых случаев заболевания приходится на "Дельту", месяц доля нового более агрессивного штамма не превышала 10%", - написал глава комитета.

Кроме того, он упомянул, что статистика в Западной Европе показывает, что вакцины предотвращают тяжелое течение болезни и снижает летальность.

При этом многие страны вводят ограничения для тех, кто не привился от коронавируса и, по словам Радуцкого, таких ограничений будет становится больше.

Напомним, Радуцкий сожалеет, что законы Украины не позволяют ввести обязательную вакцинацию. При этом он уверен, что четвертая волна коронавируса придет и в Украину.

Также сообщалось, что по словам главы МОЗ Украины Виктора Ляшко к концу лета индийский штамм коронавируса "Дельта" вытеснит другие разновидности Covid-19.