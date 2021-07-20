Международный Олимпийский комитет перед стартом соревнований в Токио изменил девиз.

Такое решение было принято на проходящей в японской столице сессии МОК, сообщают в Фейсбуке.

Теперь олимпийский девиз будет звучать так: "Citius, altius, fortius — communis", что в переводе на русский - "Быстрее, выше, сильнее - вместе".

Отметим, Олимпийский девиз изменили впервые в истории. Предыдущая его версия была одобрена в 1896 году, перед стартом первых спортивных соревнований. Ранее он звучал: "Быстрее, выше, сильнее". Таким образом, в девиз добавили слово "вместе".

Напомним, летние Олимпийские игры в Токио были перенесены с 2020 на 2021 год из-за пандемии коронавируса. Соревнования пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.

Ранее мы рассказывали, что НОК утвердил состав Олимпийской сборной Украины на Играх в Токио. Нашу страну на главном спортивном форуме четырехлетия будут представлять 158 олимпийцев в 25 видах спорта (30-ти дисциплинах).

Также сообщали, что летние Олимпийские игры пройдут без традиционных рукопожатий и объятий во время церемонии награждения из-за распространения коронавируса. Также олимпийцы будут надевать на себя медали самостоятельно в 2021 году.