Зампред комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская, которая отказалась от участия в выборах в Думу ради новой работы, заявила, что после ухода из парламента была бы готова вернуться в Крым в должности "прокурора".

Об этом со ссылкой на Поклонскую сообщает "Интерфакс".

"Сто процентов я не буду министром в "Республике Крым". Потому что вчера мне предрекли, назначали туда на должность "министра экологии" - это все неправда, это все сплетни, слухи. В этой должности я не буду. Если пофантазировать и представить себе, кем бы я могла работать в Крыму, то я для себя вижу - это моя родная должность, "прокурор Крыма", - сказала Поклонская.

По ее словам, решение о ее будущем пока не принято, и она "может остаться и в Москве, и в Крыму".

Напомним, ранее мы писали о том, что в марте в "ДНР" потребовали не допускать Наталью Поклонскую к выборами в Госдуму РФ из-за ее заявлений по Донбассу. В частности, в "ДНР" были возмущены, заявлением Натальи Поклонской о добровольцах из России, которые воевали на Донбасс.

Также мы писали, что сама Поклонская заявляла о желании стать послом России в Украине.