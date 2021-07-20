Количество украинских заробитчан в Польше с 2014 года возросло в два-три раза. Сейчас там работает около 1,5 миллиона граждан нашей страны.

Об этом сообщил Посол Украины в Польше Андрей Дещица в ходе всеукраинского форума "Украина 30. Трудовые ресурсы" во вторник, 20 июля.

"Какая ситуация сейчас в Польше. Мы имеем рост количества трудовых мигрантов. Если говорить в сравнении с 2014 годом, то это приблизительно в 2-3 раза. Сейчас речь идет приблизительно о 1,5 млн украинцев, которые работают в Польше", - сказал он.

Также он добавил, что около 600 тысяч украинцев официально платят налоги в Фонд социального страхования, а остальные работают на трудовых договорах и налоги не платят.

Также Дещица сообщил, что на данный момент в Польше обучается около 50 тыс. украинских студентов.

Ранее мы рассказывали, что как проходит вакцинация украинских заробитчан на границе с Польшей.

Также сообщали, что ранее в Польше правительство выступило за упрощение процесса трудоустройства иностранцев, в частности, для украинцев и белорусов. Это объясняется необходимостью облегчить трудоустройство в стране для иностранцев.