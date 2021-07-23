Сегодня 13-й лунный день в Козероге, когда многих знаков зодиака может настичь прошлое в виде незавершенных дел. Для трех знаков Зодиака - Близнецов, Водолеев и Рыб - день станет удачен для деловых переговоров. В идеале воспользоваться всеми приемами, которые дадут вам возможность покончить с болезненными вопросами и избавиться от груза прошлого. Действовать нужно четко в своих интересах и отвечать по сути. Это поможет вам прийти к общему знаменателю с любым собеседником.

Ниже подробный гороскоп на сегодняшний день, 23 июля.

Близнецы (22.05 - 21.06)

В решении вашего вопроса избегайте неформальных отступлений и будьте максимально искренними в деловых переговорах. Научитесь слушать и слышать чужую позицию и действовать исходя из бизнес-перспектив. Находите моменты взаимовыгодного сотрудничества с вашим собеседником, но избегайте дежурных фраз и подхалимства. Вам будет легче поддерживать непринужденный тон беседы, если вы не будете кривить душой.

Водолей (21.01 - 20.02)

В пятницу вас ждет непростой разговор с коллегами, который может вывести вас из равновесия до следующей недели. Важно выражать свое мнение четко и по существу, избегая неуверенности и двойных трактовок. Звезды советуют вам также соблюдать баланс мнений и уметь держать удар. Только так вы покажите свой профессионализм и избежите репутационных рисков. Сегодняшний итог переговоров еще не конечная позиция. Поэтому вы вправе принять свой вердикт о сотрудничестве позже, изучив все подводные камни и не боясь быть очарованным своим собеседником.

Рыбы (21.02 - 20.03)

Эта неделя могла стать во многих смыслах знаковой именно для Рыб. Возможно, сегодня вы не сможете достичь поставленной цели в переговорах, но для вас пятница - лучший день, чтобы узнать окружающих людей. В первую очередь, вы должны сами понимать преимущества ваших сделок и переговоров. Держите интригу и не поддавайтесь на провокации. Еще звезды советуют вам избегать крайних эмоций и помнить, что грубость или злость, переход на личности и любой выплеск негатива - это слабая позиция за счет отсутствия аргументов.

В целом, сегодня всем знакам Зодиака важно окружить себя правильными людьми. Овнам, Львам и Стрельцам важно избегать нерешительных и застенчивых. Лучше придерживаться инициативных и смелых.

Водным знакам (в т.ч. Ракам и Скорпионам) лучше держаться в стороне от "умников". Можете притвориться, что восхищаетесь компетентностью этих людей и свалить на них всю грязную работу. Например, заставьте выйти на работу вместо себя.

Воздушные Весы, а также земные знаки (Тельцы, Девы и Козероги) покажут мастер-класс в дипломатии на расстоянии. Будьте четкими и лаконичными. В случае отказа проявите интерес к своему собеседнику и попытайтесь узнать причину, по которой ваше предложение ему неинтересно. Звезды верят в вас, ведь вы всегда можете предложить альтернативный вариант сотрудничества.

Напомним, эта неделя с 19 по 25 июля была непростой для многих знаков Зодиака. Некоторые жизненные обстоятельства мешали обрести гармонию после душевного кризиса.

Во всяком случае, конец недели должен расставить приоритеты. Вы поймете, нужно ли вам мстить своим обидчикам или пришло время сменить своё окружение.