Во вторник, 20 июля, в Украине стартовал пятый этап национального плана вакцинации. С сегодняшнего дня регистрироваться в листе ожидания прививки в "Дие" больше не нужно.

Об этом сообщается в Telegram-канале "Дии".

"Регистрироваться на вакцинацию в "Дие" больше не нужно. Сегодня начинается 5-й этап национального плана вакцинации. Это означает, что теперь вакцинироваться могут все желающие - независимо от возраста и других факторов", - сказано в сообщении.

Всего в приложении и на портале за все время вакцинации на прививку записались 698 000 украинцев, из которых более 40% уже вакцинировались.

Напомним, план вакцинации от коронавируса в Украине подразумевает всего пять этапов. В первую очередь планировали сделать прививки группам риска и сотрудникам критической инфраструктуры. В рамках пятого, последнего этапа вакцинацию хотят проводить основной массе взрослого населения страны.

Отметим, что с начала прививочной кампании на сегодня в Украине привито 2 717 790 человек, из них получили 1 дозу - 2 717 788 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 1 461 875 человек. Всего проведено 4 179 663 прививок.