Вяленая или сушеная рыба может нести опасность для жизни того, кто ее ест из-за ботулизма, который уже стал причиной смерти шести украинцев в первые 6 месяцев 2021-го года.

Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения на своей странице в Facebook.

В ЦОЗ рассказали, что летом увеличивается спрос на сушеную и вяленую рыбу, при этом растет и количество отравлений ей. Иногда такие отравления приводят к летальному исходу. Причина в том, что именно такая рыба может содержать ботулотоксины.

"Ботулизм - это пищевая интоксикация, обусловленная потреблением продуктов, содержащих ботулотоксины. Возбудитель размножается в анаэробном состоянии (без кислорода), и при неправильных условий хранения или транспортировки", - сказано в сообщении.

В ЦОЗ объяснили, почему вяленая и сушеная рыба очень часто становится "домом" для размножения токсинов:

такая рыба не проходит термическую обработку, а ботулотоксин погибает только при кипячении в течение 10-15 минут;

может быть заражена в естественных условиях, поскольку резервуаром инфекции является песок или речной ил;

соленье состоялось уже после образования токсина, ведь соль не убивает токсин, а только подавляет размножение инфекции;

потребителю неизвестно об условиях хранения или транспортировки: длительное хранение раненой рыбы на грунте, перевозки навалом, без тары.

"Даже если вам трудно удержаться от соблазна приобрести вяленую или сушеную рыбу на пляже или стихийном рынке, вспомните этот пост и отдайте предпочтение проверенным продуктам", - призывают украинцев.

Напомним, на майские праздники в Черниговской области три человека подхватили ботулизм, угостившись вяленой рыбой.

Ранее в Минздраве объяснили, как предотвратить и распознать смертельно опасный ботулизм.