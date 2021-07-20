С начала июля в Украине на водоемах погибло 265 человек, из них 36 - дети, при этом в прошлом году за аналогичный период времени погибло почти на сто человек меньше - 166 украинцев. Всего с начала года на водоемах погибло 808 человек.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины во вторник, 20 июля.

"Самой распространенной причиной несчастных случаев на воде является купание в не оборудованных для этого местах и ​​купание в нетрезвом состоянии", - сказано в сообщении.

Так, в Киеве только за прошлые выходные утонули пять человек. В Запорожье за сутки с 19 июля погибли двое - в Азовском море и в реке Днепр.

"20 июля в 5:50 в Службу спасения "101" поступило сообщение, что рыбаком в р. Десна возле с. Авдеевка Куликовской территориальной общины Черниговского района обнаружено и поднято на поверхность тело девочки 2011 рождения, которая утонула 18 июля", - сказано в сообщении.

В связи с большим количеством смертей возле водоемов в ГСЧС напомнили правила безопасности, которых нужно придерживаться во время отдыха у воды:

отдыхать и купаться можно только на специально оборудованных пляжах;

не нырять в незнакомых местах;

не оставлять детей без присмотра у воды и не позволять им самостоятельно посещать местные ставки и реки;

не заплывать далеко и в одиночестве, особенно если не уверены в своих силах;

не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения;

не приближаться к суднам, лодкам и катерам, которые проплывают вблизи;

температура воды должна быть не ниже 17 градусов;

плавать в воде не более 20 минут, причем это время должно увеличиваться постепенно, начиная с 3-5 минут;

следить за штормовыми предупреждениями и не выходить в плавание на лодках при сильных порывах ветра.

Напомним, в Польше нетрезвые родители из Украины не заметили, как в озере утонул двухлетний мальчик.

Также сообщалось, что в Ивано-Франковске 12-летняя девочка утонула в реке Быстрица.